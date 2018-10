Neu in Hannover: Hallenradio für Blinde

In Hannover können nun auch Blinde die Rollstuhlbasketball Mannschaft von Hannover United per Audiokommentar verfolgen.



So haben Sie die Rollstuhlbasketballer von Hannover United noch nie „gesehen“! Zum Heimstart gegen die Rhine River Rhinos Wiesbaden am Sonnabend, 6. Oktober, 18 Uhr, in der United-Arena (IGS Stöcken), bringen Premiumpartner ProSenis, Kooperationspartner Behindertensportverband Niedersachsen (BSN) und Hannover United ein erstklassiges Projekt ins Rollen. Während die Sportlerinnen und Sportler auf dem Parkett um Punkte kämpfen, kommentieren Linda Dahle, Spielertrainerin der 2. Mannschaft, und Maurizio Valgolio vom BSN die Begegnung live für Menschen mit Sehbehinderungen. „Die Idee ist, auch beim Rollstuhlbasketball für Barrierefreiheit zu sorgen. Wir wollen niemanden ausschließen“, sagt United-Teammanager Udo Schulz.



Auch bei uns werdet ihr jeden Sonntag von 15 bis 19 Uhr in unserer Sendung "Sport Live" über die 1. Mannschaft von Hannover United auf dem laufendem gehalten.