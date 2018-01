22.01.2018 11:13 | von: Kaspar Weist

Neubau von Kindertagesstätten Thema im Jugendhilfeausschuss

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt berät heute über den Neubau mehrerer Kindertagesstätten. Unter anderem sollen in den Stadtteilen Kirchrode und Kronsberg neue Einrichtungen entstehen.

Mehr Platz für die Betreuung von Kindern: Den soll es gleich in fünf neuen Einrichtungen in der Stadt geben. An den Standorten Heisterholzwinkel, Lehmbuschfeld und „In der Steinbreite“ werden zusätzliche Neubauten errichtet, um die Versorgungsqualität zu verbessern. Die Standorte „Petermannstarße“ und „Strelitzer Weg“ erhalten Ersatzneubauten. Der Grund: Die bisherigen Gebäude befinden sich in einem desolaten Zustand, so dass sie saniert werden müssen.