20.12.2018 10:45 | von: Kai Rapke

Neue Ampelschaltung für Hannover beschlossen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Stadt Hannover wird ein neues Ampelsystem bekommen.

Das wurde auf dem gestriegen Bauausschuss beschlossen. Mit Investitionen in Höhe von 4 Millionen Euro will die Stadt auf Verkehrscomputer setzen, um in der Stadt lange Staus zu vermeiden. Zudem soll ein Navigationsprogramm eingeführt werden, welches die Parkplatzsuche erleichtern soll.