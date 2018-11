01.11.2018 15:28 | von: Kai Rapke

Neue Demo gegen kommendes Polizeigesetz

Kategorie aktuelle Nachrichten

Gegen das neue niedersächsische Polizeigesetz ist für den 8. Dezember eine weitere Demonstration angekündigt.

Durch das Gesetz würden die Bürgerrechte stark in Mitleidenschaft gezogen, so der innenpolitische Sprecher der Grünen, Belit Onay. Heute starten CDU und SPD im hannoverschen Landtag einen Sitzungsmarathon und wollen das Polizeigesetz noch in diesem Monat verabschieden. Bereit Anfang September protestierten mehrere tausend Menschen in der Innenstadt Hannovers.