11.01.2019 13:30 | von: Eva Kokinaki

Neue Geschäftsführung für das Kreativ-Netzwerk Hannover

Das Kreativ-Netzwerk Hannover hat eine neue Geschäftsführung.

Zum Jahreswechsel gab Kai Schirmeyer die Leitung des Vereins ab. Seine Nachfolgerin ist Christine Preitauer. Nach Angaben des Netzwerks will man sich nach einem Rekordjahr in 2018 nun auf die Evaluierung und strategische Positionierung konzentrieren. Die erfolgreiche Arbeit Schirmeyers solle weiterhin fortgesetzt werden, so seine Nachfolgerin Preitauer. Das Ziel: eine zukunftsorientierte und kreative Landeshauptstadt.