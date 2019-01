10.01.2019 06:54 | von: Marisa Dziuk

Neue Kampagne gegen Schütteltraumata

Die Region und die Stadt Hannover stellen heute ihre gemeinsame Kampagne gegen Schütteltraumata bei Säuglingen vor.

Auch Sozialdezernentin Andrea Hanke und Familiendezernentin Rita Maria Rzyski sind am Vormittag vor Ort, um die wesentlichen Ziele der Kampagne vorzustellen. Mit dem Programm sollen Eltern gezielt über Unterstützungsangebote informiert werden. Das sogenannte "Schütteltrauma" ist ein Schädel-Hirn-Trauma im Säuglingsalter, das durch das Anwenden von Gewalt entsteht. In Deutschland werden jährlich bis zu 200 Kinder wegen Schütteltraumata in Kliniken behandelt.