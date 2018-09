19.09.2018 08:01 | von: Emmy Thume

Neue Multimediastation in der Waldstation

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Waldstation in der Eilenriede bekommt eine neue Multimedia-Forschungsstation.

Sie soll das Angebot an Umweltbildung in der Waldstation erweitern und wird heute von Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette in Betrieb genommen. Die Anlage besteht aus Forschungsmikroskopen und einem Binokular mit angeschlossener Digitalkamera, welches mit einem multifunktionalen Smartboard verbunden ist, außerdem einer dazugehörigen Aufbewahrungstechnik. Möglich wird die Anschaffung durch eine Spende der Sparkasse Hannover in Höhe von 10.000 Euro.