03.12.2018 11:11 | von: Marisa Dziuk

Neue Museumscard

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Museumscard gilt seit dem 1. Dezember als dauerhaftes Angebot. Das hat die Stadt Hannover nun mitgeteilt.

Nach einer zweijährigen Probephase sei für Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf klar: "Die MuseumsCard ist ein Erfolgsmodell und hat sich etabliert. Die Karte bietet ein Jahr freien Eintritt in die Museen und Ausstellungshäuser in der Region Hannover. In insgesamt zehn Häusern dürfe sie ab sofort eingesetzt werden. Mit dabei sind unter anderem das Schloss Herrenhausen und das Sprengel Museum Hannover. Neu mit dabei ist ab sofort das Schloss Marienburg.