08.11.2018 13:04 | von: Kai Rapke

Neue Radwege für die Region

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das Ampelbündnis aus SDP, FDP und Grüne hat für seinen Haushalt 2019 und 2020 einen besonderen Schwerpunkt auf den Ausbau von Hannovers Radwegenetze gesetzt.

Der Bauausschuss hat am gestrigen Abend eine Förderung von mehreren Millionen Euro für Radwege in der Region Hannover beschlossen. Allein zwei Millionen Euro ab 2020 sind für einen Radschnellweg bestimmt, der aus Hannovers Innenstadt über die Wasserstadt Limmer nach Garbsen führen soll. Neben weiteren Radschnellwegen, hat das Ampelbündniss, aus SPD, Grüne und FDP zudem vorgeschlagen, am Mittellandkanal einen durchgehend asphaltierten Radweg anzulegen.