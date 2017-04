18.04.2017 12:12 | von: Nadine Sender

Neue Rennsaison auf der Bult gestartet

Seit gestern laufen sie wieder, die Galopper auf der Neuen Bult in Langenhagen.

Dort startete der Hannoversche Rennverein in die neue Saison. Trotz des Aprilwetters kamen mehr als 9000 Zuschauer nach Langenhagen. Im Hauptrennen ging es um den mit 25.000 Euro dotierten Preis der VGH. Lange galoppierte die favorisierte Sarandia an vorderer Stelle. Doch in der Zielgeraden verließen sie überraschend die Kräfte. Die Stute Salve Venezia aus dem Stall von Jean-Pierre Carvalho konnte die Spitze übernehmen, musste sich aber den Angriffen von Fosun lange erwehren. Für Championjockey Filip Minarik war es der dritte Tagessieg. Er konnte bereits mit Alberto Hawaii das zweite Rennen des Tages gewinnen und bezwang dabei mit Felician den größten Favoriten der Veranstaltung. Der zweite Renntag findet am 1. Mai statt. Und dann dreht sich alles um die beiden publikumsstärksten Sportarten, neben dem Galoppsport sind dann auch die Fußballer von 96 am Start.