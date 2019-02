18.02.2019 16:39 | von: Kai Rapke

Neuer Inklusionsplan vorgestellt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann hat heute in Hannover einen neuen Inklusionsplan vorgestellt.

Ein wichtiger Punkt ist die Barrierefreiheit in der Landeshauptstadt. So sollen laut dem Plan insgesamt 147 Maßnahmen ergriffen werden, um die Barrierefreiheit weiter zu steigern. Für Laura Wontorra, Landesbauftragte für Menschen mit Behinderung, war es besonders wichtig, dass der Aktionsplan Inklusion 2019/2020 zum großen Teil in Zusammenarbeit mit behinderten Menschen entwickelt wurde. Es sei wichtig die Frage zu beantworten, wie Inklusion in der Praxis gelebt werde, so Wontorra weiter.