10.12.2018 12:08 | von: Kai Rapke

Neuer Mietspiegel für Hemmingen ab 2019

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die meisten Durchschnittsbeträge steigen, nur einige wenige sinken.

So steigt die monatliche Miete pro Quadratmeter unter anderem bei Häusern, die zwischen 1961 und 1994 errichtet wurden. Für Wohnungen von 65 bis 85 Quadratmeter lag die Durchschnittsmiete bisher bei 5,66 Euro, inzwischen sind es 5,92 Euro. Der Mietspiegel wird alle zwei Jahre erstellt und soll generell für mehr Gerechtigkeit am Wohnungsmarkt sorgen. Er ist aber auch Grundlage für die Stadt zum Beispiel bei der Berechnung der Sozialhilfe. Die Region Hannover hat den Mietspiegel erstellt. Der Hemminger Rat ist dem Vorschlag gefolgt und hat ihn in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Marisa Dziuk für Radio Leinehert 106.5