18.04.2019 17:23 | von: Kai Rapke

Neuer Tarifvertrag für Diakonie-Beschäftige

Die Tarifverhandlungen zwischen den Niedersächsischen Diakonien und den Tarifbündnispartnern Marburger Bund und der Gewerkschaft VERDI ist in der letzten Nacht zu einem neuen Abschluss des Tarifvertrages gelangt. Rund 38.000 Beschäftige werden so in den nächsten Jahr mehr Geld erhalten. Die erste Steigerung soll bereits am 1. Mai in Kraft treten.