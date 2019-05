30.04.2019 11:15 | von: Kaspar Weist

Neun Verletzte nach Wohnungsbrand in Nordstadt

In der Nordstadt ist es am Morgen zu einen Wohnungsbrand gekommmen. Insgesamt neun Menschen wurden verletzt, darunter auch zwei Feuerwehrleute.

Nach Angaben der Feuerwehr geriet gegen 5:45 Uhr eine Wohnung an der Ecke Bodestraße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern. Die Feuerwehr befreite die Bewohner mit einer Drehleiter aus dem Gebäude. Beim Einsatz stürzten zwei Feuwehrleute und zogen sich Verletzungen zu. Fünf Bewohner wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, aufgrund einer abgestellten Stromleitung bleibt das Haus vorerst unbewohnbar.