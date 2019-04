04.04.2019 11:29 | von: Svenja Estner

Neustädter Schüler bekommen Abbiegeunterricht

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute morgen haben Polizisten in Neustadt Viertklässler der Grundschule Stockhausenerstraße über den "toten Winkel" im Straßenverkehr aufgeklärt.

Hintergrund sind drei tödliche Verkehrsunfälle in der Region, bei denen Lkws Kinder und Jugendliche beim Abbiegen erfassten. Das Polizeikommissariat Neustadt setzt sich laut eigenen Angaben dafür ein, dass die Aktion in den Lehrplan der Grundschulen aufgenommen wird. Entsprechende Gespräche mit Landtagsabgeordneten seien schon geplant. Aktuell ist der Abbiegeunterricht eine freiwillige Leistung der Verkehrswacht und des Technischen Hilfswerks in Zusammenarbeit mit der Polizei.