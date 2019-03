28.03.2019 08:44 | von: Björn Schönfeld

Nicht brilliant, aber wichtig: Waspo89 erhält sich Chancen in der Champions League

In einer umkämpften Partie haben sich die Wasserballer von Waspo98 am Abend in der Champions League mit 9:8 gegen Jadran Split durchgesetzt.

"Es war nicht brilliant, aber wichtig", fasst Trainer Karsten Seehafer die Partie treffend zusammen. Ein kleines Polster für Waspo gab es nur im ersten Viertel, das die Hannoveraner mit 3:1 abschließen konnten. Im weiteren Verlauf kam es immer wieder zu Fehlern, die häufige Überzahl konnte Waspo nicht nutzen. Am Ende reichte es doch für den Sieg - damit kämpft sich der Deutsche Meister auf Platz 6 der Gruppe B und erhält sich Chancen in der Champions League. Zum nächsten Spiel in der Königsklasse tritt Waspo98 am 13. April gegen die italienische Mannschaft BPM Sports Management an.