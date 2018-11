29.11.2018 14:51 | von: Arne Böwig

Nicht genügend Erzieher in Bemerode

Die Kita St. Johannis in Bemerode hat für 47 Kinder keine Erzieher mehr.

Da zwei der Angestellten in Ruhestand gehen und eine den Arbeitgeber wechselt, mangelt es nun an Personal. Nachfolger werden vergebens gesucht. Die Nachricht erreichte die Eltern am Dienstagabend per Mail. Die übrigen Plätze bekommen Familien, bei denen beide Elternteile arbeiten, sowie Alleinerziehende. Empörung gab es über die Kurzfristigkeit der Nachricht, sowie über die Auswahlkriterien. Demnanch seien nur Bewerber eingeladen worden, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehören.