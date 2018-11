27.11.2018 16:47 | von: Kai Rapke

Niedersachsen fördert WLAN-Versorgung

Niedersachsen fördert die WLAN-Versorgung im Land mit 100.000 Euro.

Erhalten haben die finanzielle Unterstützung die sogenannten Freifunkinitiativen. Diese Zusammenschlüsse von engagierten Bürgern sind ein wichtiger Partner zur WLAN-Erschließung des Landes, so Wirtschaftsminister Bernd Altuusmann. Ein Großteil der Fördergelder fließt in die Anschaffung von Routern und weiterer Hardware, die die Vereine verbauen und so die digitale Infrastruktur stärken.