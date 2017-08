31.08.2017 15:57 | von: Nadine Sender

Niedersachsen schreibt 3 Jahresstipendien aus

Das Land Niedersachsen schreibt für das Jahr 2018 drei Jahresstipendien im Bereich der Bildenden Kunst aus.

Diese Förderungen sollen freiberufliche Künstler finanziell in die Lage versetzen, über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr verstärkt künstlerisch tätig zu sein. In den Sparten Architektur, Bildende Kunst, Literatur und Musik können darüber hinaus Stipendien für einen Studienaufenthalt in den Künstlerstätten des Bundes in Rom, Paris und Venedig beantragt werden. Die Förderung umfasst jeweils bis zu 12.000 Euro. Künstler aus Niedersachsen können ihre Bewerbungen online bis zum 15. Januar 2018 an das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur schicken.