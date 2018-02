13.02.2018 12:11 | von: Sophie Bader

Niedersachsen setzt Notrufsystem eCall um

2.500 Verkehrstote weniger – das ist laut Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann das Potenzial, das hinter eCall steckt.

Das kostenlose Notrufsystem wird ab April dieses Jahres Pflicht in allen neuzugelassenen PKW. Das System wird bei einem Verkehrsunfall automatisch aktiviert und ruft die 112. Zeitgleich gibt eCall die Position des Unfallwagens an die Leitstelle weiter. Die Notrufzentrale stellt dann eine Verbindung in das Unfallfahrzeug her und fragt nach der Situation. Auch Niedersachsens Straßen sollen so sicherer werden so Althusmann. Die Notrufannahmestellen in Hannover wurden schon mit der nötigen Technik ausgerüstet.