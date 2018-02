06.02.2018 15:30 | von: Eva Kokinaki

Niedersachsens Arbeitgeber und Arbeitnehmer begrüßen Einigung im Tarifstreit in Baden-Württemberg

Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie haben die Einigung im Tarifstreit begrüßt.

In der Nacht hatten sich die Tarifsvertragsparteien in Baden-Württemberg geeinigt. Laut Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands NiedersachsenMetall sei der Tarifkompromiss zunächst teuer. 4,3 Prozent mehr Geld zum ersten April 2018 seien schwer zu verkraften, aber dennoch in Ordnung. Des Weiteren erhalten die Beschäftigten eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro. Die Gewerkschaft IG Metall bezeichnete den Kompromiss als ein sehr guter Ergebnis. Am Donnerstag soll über die Übernahme des Tarifabschlusses in der norddeutschen Metallindustrie verhandelt werden.