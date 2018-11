21.11.2018 13:44 | von: Nadine Sender

Niedersachsens Verfassungsschutzpräsidentin muss Posten räumen

Maren Brandenburger soll abgelöst werden.

Innenminister Boris Pistorius will die 50-Jährige ablösen, sie soll aber offenbar eine andere Verwendung in der Landesverwaltung bekommen. Damit zieht der Minister die Konsequenzen aus der Enttarnung eines V-Mannes. Dieser war der in die linke Szene in Göttingen eingeschleust worden und durch einen Fehler des Verfassungsschutzes aufgeflogen. Das Verwaltungsgericht Hannover hatte von der Behörde gesperrte Unterlagen erhalten, anhand dessen der Anwalt einer Ausgespähten Rückschlüsse auf die Identität des V-Mannes ziehen konnte. Im Ausschuss für Verfassungsfragen des Landtags werden heute ab 14 Uhr die bisherigen Ergebnisse der Ermittler präsentiert.