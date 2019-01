04.01.2019 10:30 | von: Dimitra Harlis

Niedersächsische CDU für Versuche zur Videoüberwachung mit Gesichtserkennung

In der Diskussion um das umstrittene Polizeigesetz in Niedersachsen wagt die CDU einen neuen Vorstoß.

Laut HAZ könne sich Innenexperte Uwe Schünemann an bestimmten Orten eine Videoüberwachung mit Gesichtserkennung vorstellen. Auch die SPD sei nicht abgeneigt. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag, Uwe Schünemann, sagte gegenüber der „Bild“-Zeitung, er könne sich ein Pilotprojekt beispielsweise im Stadion des VfL Wolfsburg vorstellen. Dafür brauche es eine gesetzliche Grundlage. Auch Ulrich Watermann von der SPD könne sich solche Versuche vorstellen, aber nur in sehr begrenzten Rahmen. Ursprünglich sollte das Polizeigesetz schon 2018 vom Parlament in Hannover verabschiedet werden. Allerdings hatten die Landtagsjuristen unter anderem verfassungsrechtliche Bedenken geäußert.