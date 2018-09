17.09.2018 10:30 | von: Eva Kokinaki

Norwegen gewinnt internationalen Feuerwerkswettbewerb

Kategorie aktuelle Nachrichten

Norwegen hat den internationalen Feuerwerkswettbewerb 2018 gewonnen.

Laut Angaben der Organisatoren erzielte das Team von North Star Fireworks beim zweiten Wettbewerbstermin am 9. Juni direkt den ersten Platz. Den zweiten Platz belegt ein Team aus Neuseeland, den dritten eine italienische Gruppe. Alle fünf Termine des Feuerwerkswettbewerbs in den Herrenhäuser Gärten waren bereits im Voraus ausverkauft. Insgesamt 55.000 Besucher schauten sich die Feuerwerke an.