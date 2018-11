01.11.2018 10:53 | von: Arne Böwig

November der Wissenschaft startet

Der Wissens-Marathons findet vom 1. bis zum 21. November 2018 statt und bietet zahlreiche Einblicke für Interessierte.

Die Veranstaltungsreihe wird seit zehn Jahren von der Initiative Wissenschaft Hannover organisiert. Bis zum 21. November öffnen mehr als 70 Einrichtungen ihre Türen, geben Einblicke in Studium und Forschung oder diskutieren aktuelle gesellschaftliche Fragen. Oberbürgermeister Schostock ist stolz auf die vielen hochkarätigen Veranstaltungen und sagt, dass der November der Wissenschaft zeige in welcher Vielfalt und Exzellenz am Hochschul- und Wissenschaftsstandort Hannover geforscht werde.