28.03.2018 13:02 | von: Ben Kendal

NRB fordert mehr Angebote zur Integration von jugendlichen Flüchtlingen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nach der Messerattacke auf eine 24-jährige Frau in Burgwedel fordert der Niedersächsische Richterbund NRB mehr Angebote für die Integration von jugendlichen Flüchtlingen.

Der NRB-Vorsitzende Frank Bornemann forderte in einem Gespräche mit der Neuen Presse in Hannover, dass Straftaten besser vorgebeugt werden müssen. Die Justiz könne nur eingreifen, wenn es bereits zu einem Verbrechen gekommen sei, so Bornemann. Ein 17-Jähriger Syrer soll in einer Rangelei auf die 24-Jährige eingestochen haben. Sie schwebt weiter in Lebensgefahr.