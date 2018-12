17.12.2018 10:37 | von: Kai Rapke

Nutzung im öffentlichten Nahverkehr steigt

Immer mehr Hannoveraner nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel.

Zum elften Mal in Folge konnten die Verkehrsunternehmen im GVH-Verbund das Vorjahresergebnis übertreffen - über 217 Millionen Kunden waren 2017 mit Bus und Bahn unterwegs. Dieser Trend setzte sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres fort, so der aktuelle GVH-Geschäftsbericht. Immer beliebter wird zudem das Angebot, Fahrkarten online zu bestellen. Etwa 318.000 Tickets setzte der Verbund 2017 ab. Das entsprich einer Zunahme von rund 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.