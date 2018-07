13.07.2018 09:54 | von: Björn Schönfeld

oBike will in Deutschland weitermachen

Die gelben Räder der Verleihfirma oBike bleiben der Stadt wohl doch noch länger erhalten.

Die Insolvenz der Firma in Singapur habe keine Auswirkungen auf die Geschäfte in Detuschland, beteuert das Unternehmen. Kautionen können von Nutzern in Deutschland jederzeit zurückgefordert werden - oBike kümmere sich regelmäßig um die Auszahlungen, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung. Dennoch will der Konzern ab der kommenden Woche in Deutschland keine Kautionen mehr von seinen Kunden nehmen. Außerdem werde derzeit intern umstrukturiert - viele Ansprechpartner seien daher für Kommunalverwaltungen nicht erreichbar. Zuletzt war darüber spekuliert worden, was mit den Leihrädern der Firma in Hannover passiert. In der Ratspolitik war überlegt worden, einen anderen Anbieter für Leihräder zu suchen oder ein eigenes System aufzustellen.