01.08.2018 12:44 | von: Nadine Sender

Öffentliche Blutpendetermine in Stadtbereich Hannover

Aufgrund der Hitze der letzten Tage ist die Zahl der Blundspenden in mehreren Bundesländern stark zurück gegangen.

Das berichtet das Deutsche Rote Kreuz, DRK, in Springe. Alleine in Niedersachsen und Bremen fehlten dem DRK demnach 400 bis 450 Spender pro Tag. In Hannover werden daher ab morgen mehrere öffentliche Blutspendetermine angeboten. Los geht es dann um 15:30 Uhr im Henriettenstift. Die Aktion des DRK geht noch den ganzen August über.

Die einzelnen Terime finden Sie hier:

https://www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/ergebnisse.php?plz_ort_eingabe=hannover&bundesland=NI&zeitraum_von=von&zeitraum_bis=bis&letzte_spende=&aktion=senden