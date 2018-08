07.08.2018 13:14 | von: Kaspar Weist

Öffnungszeiten der Bäder in Hemmingen geändert

Kategorie aktuelle Nachrichten

Mit dem Ende der Schulferien ändern sich auch wieder die Öffnungszeiten der Schwimmbäder in Hemmingen.

Das Büntebad öffnet seit heute wieder zwischen Dienstag und Donnerstag von 07:00 bis 20:00 Uhr, freitags sogar bis 21:00 Uhr. Das Strandbad ändert seine Öffnungszeiten erst am Donnerstag: Ab dann lädt es montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr ins Becken. Am Wochenende öffnet das Bad schon um 10:00 Uhr. Im Freibad Arnum bleibt alles beim Alten: Das Bad behält die gewohnten Zeiten bei. Am Donnerstag beginnt in Niedersachsen wieder die Schule.