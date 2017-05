15.05.2017 16:24

Offener Brief an Oberbürgermeister Stefan Schostok

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Streit um die Benennung eines Halim-Dener-Platzes in Linden hat sich der Linken-Bundestagsabgeordnete Diether Dehm an Oberbürgermeister Stefan Schostok gewandt. In einem offenen Brief fordert der Linken-Politiker Schostok auf, keinen Einspruch gegen den Beschluss des Bezirksrats Linden-Limmer zu erheben.

In seinem Brief erinnert der ehemalige Parteigenosse an das Leid der Angehörigen des getöteten Kurdens. Diese könnten mit einer Benennung des Platzes dem demokratischen Rechtsstaat wieder mehr Vertrauen schenken. Diether Dehm geht es aber auch um Solidarität: Mit einer Platz-Benennung setze Schostok ein Zeichen für die verfolgten Kurden in der Türkei. Eine solche Aktion bedeute nicht, sich mit einer ethnischen Gruppe zu identifizieren. Vor knapp einer Woche hatte der Bezirksrat Linden-Limmer beschlossen, einen Platz nach dem 1994 getöteten Jugendlichen Halim Dener zu benennen. Schostok hatte diese Entscheidung kritisiert. Er befürchtet, damit den Konflikt zwischen mehrheitstürkischen und kurdischen Gruppen zu beflügeln.