15.09.2017 17:40

Olaf Lies führt Meisterprämie für Handwerker ein

Der niedersächsische Wirtschaftsminister will eine Prämie in Höhe von 4.000 Euro für Handwerksmeister einführen.



Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies will eine Prämie für Handwerksmeister einführen. Das gab Lies heute in Hannover nach einem Gespräch mit den Spitzen der niedersächsischen Handwerkskammern und Fachverbänden bekannt. Demnach werden rückwirkend ab dem ersten September 2017 alle niedersächsischen Meisterprüfungsabsolventen im Handwerk mit einer Prämie in Höhe von 4.000 Euro ausgezeichnet. Ziel sei es, Versorgungsengpässe im Handwerk durch eine Trendwende zu verhindern, so Minister Lies. Seit dem Jahr 2000 ist die Anzahl an bestandenen handwerklichen Meisterprüfungen um rund 30 Prozent gesunken.