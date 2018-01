16.01.2018 07:34 | von: Björn Schönfeld

Online bestellt - aus der Region Hannover geliefert

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Online-Händler Amazon zieht in das neue Logistikzentrum an der A2 in Garbsen.

Das hat die Hannoveraner Unternehmensgruppe Baum am Abend bestätigt. Nach eigenen Angaben hat die Gruppe einen langfristigen Mietvertrag mit Amazon abgeschlossen. Bereits im vierten Quartal 2018 soll das Zentrum auf der 65.000 m² großen Fläche an der Burgstraße in Betrieb gehen. Laut einer Mitteilung des Unternehmens freut sich Garbsens Bürgermeister Christian Grahl darüber, dass der Versandhändler für den Standort Garbsen gewonnen werden konnte. Die Bauarbeiten für das neue Logistikzentrum haben bereits begonnen.