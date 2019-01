23.01.2019 07:12 | von: Kai Rapke

Parkäuser durchschnittlich nur zur Hälfte belegt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Parkhäuser in Hannovers Innenstadt waren in den letzten drei Jahren durchschnittlich nur knapp zur Hälfte belegt.

Das geht aus einer Statistik des Betreibers des Parkhauses hervor. Von den sieben Parkhäusern in der Stadt, sind gerade die Andreae- und die Mehlstraße am wenigsten genutzt. Hingegen die meisten Nutzer verzeichnen die Parkhäuser am Opernplatz und in der Schmiedestraße.