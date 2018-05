23.05.2018 13:30 | von: Alexander Horn

Patient flüchtet aus Psychiatrie in Wunstorf

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein Insasse ders Psychatriekrankenhauses in Wunstorf ist am Dienstag zwei mal geflohen und kletterte auf einen Strommasten.

Der offenbar verwirrte Mann wurde am Nachmittag mit einem Messer auf einem Fensterbrett eines Hochhauses von der Polizei aufgelesen. Noch während der Aufnahmeformalitäten im Psychatriekrankenhaus flüchtete der 37-Jährige. Er wurde nach einer mehrstündigen Suchaktion inklusive Hubschraubereinsatz von einer Anwohnerin in der Wunstorfer Straße in Neustadt entdeckt. Der Mann war auf einen Strommast in 40 Meter Höhe geklettert. Ein Beamter des Sondereinsatzkommandos aus Hannover kletterte ebenfalls hinauf und konnte den Geflüchteten schließlich zum Runterkommen bewegen. Nach der Rückkehr ins Krankenhaus wurde der Mann vorerst in der geschlossenen Abteilung untergebracht.