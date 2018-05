24.05.2018 06:36 | von: Björn Schönfeld

Perfekter Auftakt im Wasser

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Hannoveraner Wasserballer von Waspo 98 sind mit einem Sieg in die Finalrunde gegen Spandau 04 gestartet.

10:7 hieß es am Ende. Dabei lag der Rekordmeister zur Hälfte noch mit 4:3 vor den Hannoveranern. Danach glich Waspo auf ein 6:6 aus, nur um den Berlinern im letzten Viertel noch vier Tore einzuschenken. Mit dem Auswärtserfolg bei Spandau ist ein guter Grundstein für die nächsten Spiele am Wochenende in Hannover gelegt. Mit zwei weiteren Siegen in der Best-of-Five-Runde könnte Waspo die Meisterschaft an die Leine holen. Los geht's am Samstag um 18 Uhr im Stadionbad.