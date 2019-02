05.02.2019 17:41 | von: Arne Böwig

Peter Fischer tot

Niedersachsens früherer Wirtschaftsminister Peter Fischer ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Der promovierte Volkswirt war nach Abschluss seines Studiums im niedersächsischen Landesministerium sowie in der Landesvertretung und im Bundesbauministerium in Bonn tätig. 1980 wurde er in Hannover zum Dezernenten gewählt. Dort absolvierte er auch sein Abitur. Zehn Jahre lang war er Wirtschaftsdezernent in der Rathaus-Spitze, 1990 wurde er dann ins Landeskabinett berufen. Fischer trieb in Hannover die Bewerbung um die Weltausstelung voran und förderte den Medical-Park an der MHH sowie das Transplantationszentrum.