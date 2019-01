16.01.2019 11:55 | von: Katja Spigiel

Pflegeassistentin wird fahrlässige Tötung einer Seniorin vorgeworfen

Seit gestern steht eine Pflegeassistentin vor Gericht, der die fahrlässige Tötung einer Seniorin vorgeworfen wird.

In einer Einrichtung in Laatzen soll die die 84-jährige Frau von der Pflegerin so heiß geduscht worden sein, dass sie etwa 48 Stunden nach dem Vorfall, ihren Verbennungen zweiten Grades erlitt und in der Medizinischen Hochschule Hannover starb. Die Verteidigung der Pflegerin behauptet, die Temperatur sei angemessen eingestellt gewesen und die Frau sei überempfindlich. Ein Gutachter der Warmwasserversorgung spricht hingegen von einer Tempeatur von 66 Grad.