21.09.2018 16:04 | von: Frederick Dumke

Pflegekammer kritisiert Reform der Pflegeberufeausbildung scharf

Anlässlich der heute anstehenden Bundesrats-Entscheidung über die Reform der Pflegeberufeausbildung hat die Präsidentin der Pflegekammer-Niedersachsen Sandra Mehmecke scharfe Kritik am bestehenden System geübt.

„Der jetzige Gesetzesentwurf schreibt eine andauernde Schlechterstellung der Altenpflege auch in Zukunft fest, hier bedarf es dringend einer Korrektur.“, sagte Sandra Mehmecke in Hannover. Die Reform der Pflegeausbildung fasst die bisherigen Ausbildungsberufe zu einem einheitlichen Berufsabschluss zusammen. Die Ausbildung in der Altenpflege erfolge dabei allerdings auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Das führe zu einer noch deutlich schlechteren Bezahlung in der Altenpflege. Altenpfleger tragen eine hohe Verantwortung bei der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und dürfen nicht schlechter gestellt werden als andere Heilberufe, so Mehmecke.