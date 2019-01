30.01.2019 07:36 | von: Kai Rapke

Pflegerin aus Laatzen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Eine 24-jährige Pflegerin wurde gestern vor dem Landgericht Hannover wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von 8 Monaten verurteilt.

Ihr wurde zur Last gelegt, vor rund dreieinhalb Jahren in einem Seniorenheim in Laatzen eine Bewohnerin so heißt geduscht zu haben, dass diese starke Verbrennungen erlitt und wenige Tage später verstarb. Laut der Richterin wäre die Strafe milder ausgefallen, hätte die junge Frau während des Prozesses Reue gezeigt. Zudem habe die Verurteilte bei Absetzten des Notrufes den Rettungskräften nichts von dem heißtem Wasser erzählt und somit wichtige Hilfte für die Senioren verzögert.