05.02.2018 11:25 | von: Hendrik Lullies

Pilotprojekt für Fahrradfahrer Thema im Umweltausschuss

Im Stadtrat bespricht der Umweltausschuss heute ein Pilotprojekt zur freien Fahrt für Radfahrer. Eingereicht wurde der Vorschlag von der Fraktion DIE FRAKTION.

Die „Idaho-Regelung“ soll es Fahrradfahrern ermöglichen, an entsprechend ausgeschilderten Ampelkreuzungen trotz roter Ampel nach rechts abzubiegen oder geradeaus zu fahren – sofern es denn die Verkehrssituation zulässt. Die rote Ampel wäre dann ähnlich einem Stoppschild zu betrachten. Die neue Regelung folgt in etwa der Idee eines beschilderten Grünpfeils, den es schon lange für Autofahrer gibt. Fahrradfahrer sollen nach Ansicht von DIE FRAKTION durch diese Regelung automatisch aufmerksamer fahren, da sie sich nicht nur auf die Ampelschaltung verlassen, sondern die Gesamtsituation beachten müssen. In Idaho findet diese Verkehrsregel bereits seit 1982 Anwendung und mittlerweile ist sie auch in anderen Ländern, wie z.B. in den Niederlanden, Belgien und Frankreich erprobt.