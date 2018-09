24.09.2018 17:03 | von: Arne Böwig

PKW fängt Feuer, Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Am vergangenen Samstagabend ist ein an der Fuhsestraße in Leinhausen abgestellter Pkw in Brand geraten.

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus und sucht Zeugen. Autofahrer waren gegen 21:15 Uhr auf den brennenden Wagen aufmerksam geworden und hatten daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 32-jährige Halterin des schwarzen Audi A4 ihren Pkw am Samstagmorgen, gegen 10:00 Uhr, in einer Parkbucht an der Fuhsestraße, in Höhe einer Grundschule, abgestellt. Die Beamten des Fachkommissariats für Brandermittlungen, gehen nach ihren heutigen Ermittlungen davon aus, dass unbekannte Täter den Audi in Brand gesetzt haben und ermitteln wegen Brandstiftung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover entgegen.