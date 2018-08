28.08.2018 14:30 | von: Eva Kokinaki

Polizei bittet nach Schlägerei um Zeugenhinweise

Die Polizei Ricklingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung unter anderem gegen einen 19-Jährigen.

Er soll innerhalb einer größeren Auseinandersetzung unter bis zu 15 Personen einen 22-Jährigen attackiert und verletzt haben. Die Auseinandersetzung soll am 15. August 2018 gegen 13 Uhr 45 am Rande des Mühlenberger Marktes stattgefunden haben. Zeugen hatten bereits am frühen Nachmittag die Polizei alarmiert und die Schlägerei mitgeteilt. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die meisten Beteiligten unerkannt. Vor Ort trafen die Beamten auf einen verletzten 22-Jährigen, der angab, vor einem Unbekannten am Kopf verletzt worden zu sein. Durch umfangreiche Ermittlungen wurde der 19-Jährige überführt. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die die Schlägerei am Mühlenberger Markt gesehen haben.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Ricklingen unter 0511 109-3017.