25.04.2017 13:25 | von: Wiebke Dierks

Polizei durchsucht Asylbewerberunterkunft

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein Großaufgebot der Polizei hat am Morgen eine Asylbewerberunterkunft in Langenhagen durchsucht. Angeordnet wurde die Aktion Medienangaben zurfolge von der Staatsanwaltschaft Verden. Zu den Hintergründen würden derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Neben der Unterkunft in Langenhagen seien zeitgleich mehrere Objekte in Deutschland und dem europäischen Ausland durchsucht worden. Weitere Informationen sollen am Mittwoch bekanntgegeben werden.