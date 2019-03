25.03.2019 13:30 | von: Svenja Estner

Polizei ermittelt Automatensprenger

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nach einer Serie von Fahrkartenautomatensprengungen in der Region Hannover sind nun vier Tatverdächtige ermittelt worden.

Der Polizei ist ein Ermittlungserfolg gelungen. Spezialkräfte aus Hannover haben am vergangenen Freitag Wohnobjekte von vier Tatverdächtigen in Sehnde, Lehrte und Burgdorf durchsucht. Dabei fanden sie Bargeld, Sprengmaterial und eine Banknotenkassette aus einem Fahrkartenautomaten. Die überführten Täter im Alter von 21 bis 34 Jahren befinden sich mittlerweile in Polizeigewahrsam. Schon im Vorfeld der Ermittlungen konnte die Staatsanwaltschaft gegen zwei der vier Täter eine Untersuchungshaft erwirken.Der Gesamtschaden der aufgesprengten Automaten beläuft sich auf 300.000 Euro.