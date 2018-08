09.08.2018 09:25 | von: Sophie Bader

Polizei erwischt über tausend Verkehrssünder auf A2

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Polizei Hannover hat auf der Autobahn 2 wieder rund 1300 Verkehrssünder feststellen können.

Schwerpunkt war bei dieser Kontrolle erneut die Einhaltung des Tempolimits und des Mindestabstands. Gerade in der Ferienzeit wollten die Beamten den Druck auf die Auto- und LKW-fahrer erhöhen um für mehr Sicherheit zu sorgen. Seit Ende Juni gingen so den Beamten rund 5000 Verkehrssünder ins Netz. Alleine in der letzten Woche waren es rund 1300. Davon waren insgesamt 850 Verkerhsteilnehmer zu schnell. Auch für die kommende Woche hat die Politzei kontrollen angekündigt.