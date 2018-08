Dieser steht im Verdacht, eine Tankstelle an der Wunstorfer Straße ausgeraubt zu haben. Der Mann betrat am 24. Juni 2018 gegen 6 Uhr 20 den Verkaufsraum der Tankstelle. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von der 25-jährigen Angestellten Bargeld und Zigaretten. Nachdem die Frau ihm die Einnahmen übergeben hatte, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung stadteinwärts. Eine eingeleitete Fahndung verlief damals ohne Erfolg.

Der Flüchtige ist zirka 1,70 Meter groß, etwa 18 bis 25 Jahre alt und schlank. Er spricht hochdeutsch ohne Akzent und hat blondes Haar. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, schwarzen Turnschuhen, einem grauen Kapuzenshirt und einem schwarzen Basecap. Während der Tat hatte der Mann - er ist möglicherweise Brillenträger - ein orangefarbenes Tuch, augenscheinlich mit einem Gebissaufdruck, bis über die Nase gezogen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen.