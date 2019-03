01.03.2019 15:43 | von: Kai Rapke

Polizei Hannover nimmt mutmaßlichen Messerstecher fest

Die Polizei Hannover hat heute einen 17-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht vor zwei Wochen bei einer Auseinandersetzung am Opernplatz, vier Menschen mit einem Messer angegriffen zu haben.

Eines der Opfer ist in Folge seiner Verletzungen inzwischen verstorben. Der Jugendliche wurde heute dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm werden Totschlag und versuchter Totschlag in drei Fällen zur Last gelegt.