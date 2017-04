19.04.2017 13:48 | von: Nadine Sender

Polizei Hannover setzt neue Lautsprecher bei Bombenentschärfungen ein

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Polizei Hannover setzt künftig neue Lautsprecher bei Bombenentschärfungen ein.

Die nächste Bombenräumung am 7. Mai wird voraussichtlich über 50 000 Menschen rund um Vahrenwald betreffen. Doch in der letzten Zeit ist immer wieder Kritik laut geworden, dass einige Anwohner nicht informiert worden sind. So wurde am 6. März eine 250-Kilo-Fliegerbombe rund um den Fundort in der Eupener Straße entschärft. Die Feuerwehr hatte anschließend einige Informationen von Anwohnern erhalten, die offenbar vergessen wurden. Um die Bevölkerung nun besser zu informieren, plant die Feuerwehr in Vahrenwald am 7. Mai den Einsatz von zwei mobilen Lautsprechern.