08.11.2018 17:34 | von: Arne Böwig

Polizei Hannover sucht nach U-Bahn-Räuberinnen

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten Räuberinnen.

Das Duo steht im Verdacht, am Freitag, 20. April, kurz vor Mitternacht, eine junge Frau an der Haltestelle Schlägerstraße in der Südstadt von hinten angegriffen und ausgeraubt zu haben. Bei den Tätern soll es sich um zwei Frauen gehandelt haben. Sie werden als sehr schlank, etwa 1,60 Meter groß und sehr jung wirkend beschrieben. Eine Täterin hat auffallend blaue Augen. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenjacken. Beim Überfall hatten sie ihre Gesichter vermummt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Süd entgegen.